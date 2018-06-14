Чемпионат мира по футболу 2018: подробности

Групповой этап мундиаля состоится 14 - 28 июня

Чемпионат мира по футболу 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в России. Все подробности мундиаля, где пройдут матчи, какие команды будут бороться за Кубок мира ФИФА и расписание игр – в материале РБК-Украина.

Футбольные команды на Чемпионате мира 2018

На ЧМ 2018 в России участвуют сборные из 32 стран. Эти команды пробились в финальный этап из общего числа 209 участников. Жеребьевкой было определено 8 групп по 4 сборных в каждой:

Группа А: Египет, Россия, Саудовская Аравия, Уругвай

Группа В: Португалия, Испания, Марокко, Ливан

Группа С: Франция, Австралия, Перу, Дания

Группа D: Аргентина, Исландия, Хорватия, Нигерия

Группа Е: Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия

Группа F: Германия, Мексика, Швеция, Республика Корея

Группа G: Бельгия, Панама, Тунис, Англия

Группа Н: Польша, Сенегал, Колумбия, Япония

Расписание матчей ЧМ 2018

Групповой этап мундиаля состоится 14 - 28 июня. Матчи 1/8 финала пройдут с 30 июня по 3 июля. Игры четвертьфинала - 6 и 7 июля. Два полуфинальных матча назначены на 10 и 11 июля. 14 июля определится, кто займет 3 место, а 15 июля станет известен победитель Чемпионата мира 2018.

Игры группового этапа в рамках Чемпионата мира 2018:

14.06. 18:00 Группа A. Россия - Саудовская Аравия

15.06. 15:00 Группа A. Египет - Уругвай

15.06. 18:00 Группа B. Марокко - Иран

15.06. 21:00 Группа B. Португалия - Испания

16.06. 13:00 Группа C. Франция - Австралия

16.06. 16:00 Группа D. Аргентина - Исландия

16.06. 19:00 Группа C. Перу - Дания

16.06. 22:00 Группа D. Хорватия - Нигерия

17.06. 15:00 Группа E. Коста-Рика - Сербия

17.06. 18:00 Группа F. Германия - Мексика

17.06. 21:00 Группа E. Бразилия - Швейцария

18.06. 15:00 Группа F. Швеция - Южная Корея

18.06. 18:00 Группа G. Бельгия - Панама

18.06. 21:00 Группа G. Тунис - Англия

19.06. 15:00 Группа H. Польша - Сенегал

19.06. 18:00 Группа H. Колумбия - Япония

19.06. 21:00 Группа A. Россия - Египет

20.06. 15:00 Группа B. Португалия - Марокко

20.06. 18:00 Группа A. Уругвай - Саудовская Аравия

20.06. 21:00 Группа B. Иран - Испания

21.06. 15:00 Группа C. Франция - Перу

21.06. 18:00 Группа C. Дания - Австралия

21.06. 21:00 Группа D. Аргентина - Хорватия

22.06. 15:00 Группа E. Бразилия - Коста-Рика

22.06. 18:00 Группа D. Нигерия - Исландия

22.06. 21:00 Группа E. Сербия - Швейцария

23.06. 15:00 Группа G. Бельгия - Тунис

23.06. 18:00 Группа F. Германия - Швеция

23.06. 21:00 Группа F. Южная Корея - Мексика

24.06. 15:00 Группа G. Англия - Панама

24.06. 18:00 Группа H. Япония - Сенегал

24.06. 21:00 Группа H. Польша - Колумбия

25.06. 17:00 Группа A. Саудовская Аравия - Египет

25.06. 17:00 Группа A. Уругвай - Россия

25.06. 21:00 Группа B. Иран - Португалия

25.06. 21:00 Группа B. Испания - Марокко

26.06. 17:00 Группа C. Австралия - Перу

26.06. 17:00 Группа C. Дания - Франция

26.06. 21:00 Группа D. Исландия - Хорватия

26.06. 21:00 Группа D. Нигерия - Аргентина

27.06. 17:00 Группа F. Мексика - Швеция

27.06. 17:00 Группа F. Южная Корея - Германия

27.06. 21:00 Группа E. Сербия - Бразилия

27.06. 21:00 Группа E. Швейцария - Коста-Рика

28.06. 17:00 Группа H. Сенегал - Колумбия

28.06. 17:00 Группа H. Япония - Польша

28.06. 21:00 Группа G. Англия - Бельгия

28.06. 21:00 Группа G. Панама - Тунис