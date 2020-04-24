Чемпионат Европы по легкой атлетике отменили из-за коронавируса

Европейская легкоатлетическая ассоциация (European Athletics) объявила об отмене чемпионата Европы из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на sportarena.

Отмечается, что соревнования должны были пройти 25-30 августа в Париже.

"European Athletics приняла решение об отмене соревнований с учетом мнения медицинской комиссии Французкой легкоатлетической федерации после оценки возможных рисков для публики и официальных лиц", - говорится в сообщении.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) из-за пандемии коронавируса рекомендовала Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменить международные турниры до конца 2021 года.

РБК-Украина писало, что организаторы Открытого чемпионата США (US Open) в июне проведут заседание, на котором обсудят возможность отмены или же проведения розыгрыша в 2020 году.

Ранее сообщалось, что финал Лиги чемпионов могут сыграть в конце августа из-за пандемии коронавируса.