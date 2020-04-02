Чемпионат Бельгии не будет доигран из-за коронавируса

Проведение чемпионата Бельгии по футболу сезона 2019/20 будет окончательно прекращено из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте бельгийской Про-Лиги.

Подобная мера была настоятельно рекомендована руководством лиги, в качестве формальности об остановке должна объявить генеральная ассамблея, встреча которой должна состояться 15 апреля. Для принятия решения по проведению Кубка Бельгии и второй лиги страны будет собрана специальная рабочая группа.

Таким образом, чемпионом страны признают "Брюгге", второе место и путевку в отборочный этап Лиги чемпионов получит "Гент". Напрямую в групповую стадию Лиги Европы попадет "Шарлеруа", а "Антверпен" и льежский "Стандард" примут участие в квалификационном раунде турнира.

Напомним, за "Брюгге" на правах аренды играет защитник донецкого Шахтера и сборной Украины Эдуард Соболь, который вскоре может перейти в бельгийский клуб на постоянную основу.

В составе "Гента" играют украинцы Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун.