Чемпионат Англии могут прервать из-за вспышки коронавируса в клубах

Розыгрыш английской Премьер-лиги (АПЛ) может быть приостановлен в январе сроком на две недели после всплеска случаев заболевания коронавирусом в клубах. Такую возможность рассматривает руководство чемпионата.

Об этом сообщает The Telegraph.

Ранее пресс-служба АПЛ сообщила, что за неделю в клубах лиги выявлено 18 случаев инфицирования - наибольшее количество с начала сезона. Предыдущий рекорд был установлен в середине ноября, когда инфицированными оказались 16 человек.

Также издание отмечает, что существует вероятность отмены матчей третьего раунда Кубка Англии, которые должны пройти в начале января.

Напомним, накануне матч АПЛ "Эвертон" - "Манчестер Сити" был отложен из-за вспышки коронавируса в манчестерской команде, в составе которой выступает украинец Александр Зинченко.

Также заражения были выявлены в нескольких клубах второго дивизиона.