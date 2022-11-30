Не чекайте, поки станеться трагедія: Кулеба закликав передати Україні сучасні танки

Міністр навів дуже простий приклад та згадав, що із самого початку війни були якісь психологічні бар'єри щодо постачання зброї Україні.

"То артилерію не передавали, то реактивні системи залпового вогню не передавали, проте тепер все це Україні постачають", - йдеться у заяві.

Кулеба додав, що ці рішення зазвичай ухвалювали, коли відбувалась якась трагедія на фронті і у партнерів по НАТО вже не було іншого вибору.

"Змініть логіку, не чекайте поки відбудеться щось погане, ухваліть рішення про передачу танків зараз для того, аби запобігти поганому розвитку подій, для того аби навпаки діяти проактивно та звільнити ще більше територій та українських громадян", - закликав Кулеба.