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Чекаємо озброєння для контрнаступу. В ЗСУ привітали рішення про танки Україні

Фото: Олександр Павлюк, заступник командувача Сухопутних військ Збройних сил України (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Союзники Україна нарешті зняли табу на постачання танків. Залишилось очікувати, доти доки ЗСУ нарешті отримають важке озброєння для контрнаступу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал заступника командувача Сухопутних військ Збройних сил України Олександра Павлюка.

Як пояснив Павлюк, завдяки героїзму наших Сил оборони, українцям й роботі професійної команди, Україні вдалось об'єднати міжнародну коаліцію.

"Це відкриття співпраці по танках і важливе зняття табу на постачання такої техніки. Далі буде збільшення і прискорення постачання. Нам потрібні сотні танків і стабільне постачання боєприпасів до них. Чекаємо на важливе озброєння для контрнаступу", - пише заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Україна отримає від партнерів сучасні німецькі танки Leopard 2. Тим часом як писали ЗМІ, президент США може оголосити про поставку Україні танків Abrams вже цієї середи.

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