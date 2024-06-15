Чек-ап: які обстеження треба регулярно проходити, навіть якщо нема жодних симптомів

Навіть якщо у людини нема жодних симптомів, є ряд обстежень, які лікарі радять проводити регулярно, аби вчасно виявити найпоширеніші захворювання. Це дає високі шанси на ефективне лікування.
РБК-Україна із посиланням на наказ Міністерства охорони здоров'я України N504 від 19.03.2018 розповідає, які обстеження потрібно проходити регулярно.
У зоні ризику виникнення цих хвороб люди, які мають підвищений артеріальний тиск, вони курять і зловживають алкоголем, мають надлишкову вагу, цукровий діабет. А також обтяжений спадковий анамнез.
Кому треба перевірятись: чоловікам старше 40 років і жінкам старше 50 років.
Для виявлення хвороб кожні 2 роки треба пройти вимірювання артеріального тиску, оцінку загального серцево-судинного ризику за шкалою SCORE, виміряти індекс маси тіла і окружності талії. А також виміряти загальний холестерин. Якщо є фактори ризику - ці обстеження треба проходити щороку.
У зоні ризику люди з надлишковою вагою, які мають обтяжений спадковий анамнез. Також за наявності гестаційного діабету.
Кому треба перевірятись: людям, старше 45 років та молодше цього віку, якщо є фактори ризики серцево-судинних захворювань.
Для виявлення хвороби треба пройти оцінку загального серцево-судинного ризику за шкалою SCORE, виміряти індексу маси тіла та окружності талії. Виміряти рівень цукру крові натще і загальний холестерин. Обстеження слід проходити щороку.
У зоні ризику перебувають люди, які мають незахищені статеві контакти з людьми, які живуть з ВІЛ або споживають ін’єкційні наркотики. А також працівники сфери надання сексуальних послуг.
Кому треба обстежуватись: з 14 років та старші, якщо є фактори ризику.
Виявити хворобу допомагає швидкий тест на ВІЛ. Обстеження слід проходити щороку.
У зоні ризику люди, які мають контакти з хворими на активний туберкульоз. А також при наявності ВІЛ, перебуванні у закладах Державної кримінальновиконавчої служби України.
Кому треба обстежуватись: будь-який вік, якщо є фактори ризику.
Відстежують наявність симптомів понад 2 тижні. Обстеження треба проходити щороку.
У зоні ризику люди з обтяженим спадковим анамнезом по КРР, є сімейний аденоматозний поліпоз чи спадковий неполіпозний КРР. А також при запальних захворюваннях кишківника та аденоматозних поліпах.
Кому треба обстежуватись: люди у віці 50-75 років
Для виявлення хвороби проводять тест калу на приховану кров або направляють до закладів охорони здоров’я з надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги. Обстеження треба проходити кожні 2 роки. Якщо є фактори ризику - щороку.
У зоні ризику люди, які мають підтверджену мутацію BRCA-1 або BRCA-2, обтяжений спадковий анамнез, пізнє перше дітонародження (30 років і старші), безпліддя. А також жінки із пізньою менопаузою (55 років і старші), тривалою гормонозамісною терапією менопаузи, постменопаузальним ожирінням. Вища ймовірність, що хвороба розвинеться у людей, які уживають алкоголь і курять.
Кому треба обстежуватись: людям у віці 50-69 років, якщо є фактори ризику - тоді із 40 років.
Для виявлення хвороби людину направляють на мамографію. Обстеження проводять кожні два 2 роки.
Обстеження потрібно проходити:
Для виявлення хвороби проводять тест на простатспецифічний антиген (ПСА) та/або направляють до закладів охорони здоров’я з надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги. Якщо ПСА
Наказом МОЗ також чітко регламентується, які інструментальні та лабораторні дослідження проводять у рамках першої медичної допомоги:
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