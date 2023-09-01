У Чехії винесли вирок бойовику "ДНР", який убив чотирьох українських воїнів

Зазначається, що Муніципальний суд Праги розглянув справу після втручання Апеляційної палати вже втретє, цього разу також за відсутності Полака.

Деталі справи

Видання пише, що суд знову визнав чоловіка винним у теракті та участі в терористичній групі.

На попередніх основних процесах його щоразу засуджували до 20 років позбавлення волі, але тоді вбивство людей не входило в обвинувальний вирок.

При цьому обвинувачення ґрунтувалося головним чином на статусі Полака у Facebook, у якому він сам зізнався в них. На думку суду, це не було достатнім доказом. Тільки зараз це обвинувачення було підкріплено заявою військового експерта.

Що заявив прокурор

За словами держпредставника Марко Бодлака, Полак поїхав із Праги в грудні 2016 року на територію, контрольовану бойовиками "Донецької Народної Республіки".

Він був озброєний і почав виконувати бойові завдання. Він також брав активну участь у боях проти українських військових у лавах так званої "Республіканської гвардії". Спочатку працював снайпером, пізніше командиром взводу.

"Абсолютно однозначно підтверджує висновок про те, що підсудний убив чотирьох членів українських урядових підрозділів. Підсудний перебував там (на території "ДНР" - ред.) у розглянутий час", - сказав прокурор.

Суд над бойовиком зможе знову повторитися

Видання пише, що якщо рішення стане остаточним і Полак коли-небудь у майбутньому повернеться до Чехії, у нього буде можливість запросити нове слухання його справи.

У таких випадках первісний вирок автоматично скасовують, і суд призначає новий основний судовий розгляд, під час якого він не може покарати людину, яка повернулася до країни, суворішим покаранням, ніж спочатку.

У Європі вже затримують бойовиків, які воювали проти України

Раніше повідомлялось, що поліція Фінляндії затримала росіянина, якого підозрюють у скоєнні терористичних злочинів у Донецькій та Луганській областях у 2014-2015 роках.

Пізніше Офіс генерального прокурора України повідомив, що Україна хоче екстрадувати з Фінляндії затриманого бойовика з так званої "Диверсійно-штурмової розвідувальної групи "Русич".