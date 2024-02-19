У Чехії готують масове тестування українських школярів: деталі

Міністерство освіти Чехії організувало дводенну міжнародну конференцію про освіту та інтеграцію українських дітей в ЄС. Експерти з кількох європейських країн сказали, що мають подібні проблеми з освітою дітей-біженців. Одна з основних – недостатня мовна підготовка.

"Суцільне тестування є важливою умовою, щоб ми знали, в якій ситуації перебуваємо. Цілком ясно, що досвід із інтеграцією українських дітей вказує, що ми, на відміну від таких країн, як Німеччина чи Австрія, не були готові надавати навчання чеської мови для іноземців у достатньому масштабі", – зазначив Мікулаш Бек.

Тестування може початися приблизно за два місяці. Урядовець не зазначив, як його проводитимуть і чи буде перевірка знань одночасною в усіх школах. За результатами тестування розроблятимуть заходи для ефективнішого навчання дітей-іноземців.

У другому семестрі викладання чеської мови як іноземної можуть посилити.

Крім мовної підготовки, також обговорювалася надійність даних та інформаційних систем, які дають можливість відстежувати пересування біженців. Дехто з них повертається на батьківщину, інші переселяються до інших країн.

"Деякі країни вже мають доволі надійні системи, які дають можливість детально відстежувати відвідування шкіл українськими дітьми. У деяких країнах, включно з Чехією, такої дієвої інформаційної системи нема" , – сказав чеський міністр.