Чехия запретила поездки в Россию, Тунис и ряд других стран из-за мутаций коронавируса

По данным издания, к 30 июня в списке находились 14 стран, включая Индию, несколько стран Африки и Южной Америки. С 1 июня в этот список будут добавлены:

Россия;

Парагвай;

Намибия.

Тунис в запретный список войдет с 5 июля.

Ограничительная мера будет действовать до 31 июля. Запрет вводится для предотвращения дальнейших случаев завоза в страну мутаций коронавируса и их распространения.

Приезжающие в Чехию из этих стран должны предоставить отрицательный ПЦР-тест, а затем сдать еще два теста по прибытии. Кроме того, путешественникам придется отбыть 14-дневный карантин и носить медицинские маски.

Издание отмечает, что на внеочередном заседании правительства 1 июля будет решаться вопрос о внесении Египта в список стран с высоким риском заражения новыми штаммами коронавируса