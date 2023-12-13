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Чехія закупить боєприпаси до гранатометів РПГ-7. Це необхідно для навчання ЗСУ

Архівне фото: Чехія закупить боєприпаси до гранатометів РПГ-7 (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Чехія закупить боєприпаси для протитанкової зброї РПГ-7 у збройової компанії STV Group на суму до 2,5 млрд крон (110, 1 млн доларів).

Про це заявив представник Міноборони Чехії Давид Полак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на České noviny.

За його словами, завдяки покупці наступного року стане можливою підготовка українських військових на території Чехії. 

Поповнення боєкомплекту до протитанкової зброї РПГ-7 відбувається відповідно до внутрішнього регламенту бойової діяльності під час оперативного розгортання військ армії Чехії та підготовки військ на чотирирічний термін періоду навчання.

Постачальником боєприпасів є компанія STV Group, яка є прямим виробником у Чехії. Міністерство закуповувало боєприпаси в тієї самої компанії вже 2021 року.

Допомога від Чехії

Чехія є одним із головних союзників України, який підтримав нашу країну на початку повномасштабного вторгнення російських окупантів. Протягом війни Прага надає нам не лише гуманітарну, але й військову допомогу.

Нещодавно повідомлялось, що українські воїни зможуть продовжити навчання в Чехії у наступному році. Палата депутатів схвалила відповідну пропозицію уряду.

Вчора міністр оборони Чехії Яна Чернохова заявила, що країна видала ліцензії для комерційних поставок військової техніки в Україну на загальну суму близько 117 млрд крон (4,7 млрд євро).

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