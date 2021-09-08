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Чехия зафиксировала новый максимум суточных COVID-заражений с мая

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Чехия, Среда 08 сентября 2021 11:04
Чехия зафиксировала новый максимум суточных COVID-заражений с мая Фото: Чехия зафиксировала новый максимум суточных COVID-заражений с мая (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Чехии за сутки зафиксировали 588 новых заражений коронавирусом. Подобные показатели в стране фиксировали в последний раз в мае текущего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

К тому же правительство Чехии прогнозирует дальнейший рост случаев коронавируса в ближайшее время.

Однако премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что правительство не планирует возвращения к жестким карантинным мерам, которые были смягчены летом, отметив, что некоторых случаях могут они и могут использоваться, но на региональном уровне.

Известно, что пик суточных COVID-заражений в Чехии фиксировали с октября 2020 года по март 2021 года, когда новые случаи считались тысячами, превышая 17000 за сутки.

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