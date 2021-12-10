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Чехия вводит обязательную вакцинацию для ряда профессий и лиц старше 60 лет

Автор: Валерия Полищук

Правительство Чехии приняло решение ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для лиц старше 60 лет. Нововведение вступит в силу 1 марта 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Также обязательная вакцинация будет распространяться также на медицинских работников, полицейских, пожарных и военных.

"Мы видим, что люди определенного возраста чаще всего попадают в реанимацию", - сказал министр здравоохранения Адам Войтех.

Новое постановление было утверждено всего за неделю до того, как новое чешское правительство приступит к работе.

Новый номинальный министр здравоохранения уже заявил, что он против обязательных прививок для пожилых людей и хочет изменить законодательство.

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вакцинация от коронавирусаЧехия