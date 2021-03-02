Чехия возобновила проект разработки собственной вакцины от коронавируса

Чехия возобновляет проект разработки собственной вакцины от коронавируса. Его приостановили в прошлом году из-за нехватки финансирования.
Об этом сообщает Ceskatelevize.cz.
Решение возобновить программу утвердило в понедельник, 1 марта, правительство. Ученые будут работать над созданием вакцины, эффективной против мутаций коронавируса.
Ожидается, что на разработку препарата выделят 250 миллионов крон (около 10 миллионов евро). Сроки создания вакцины неизвестны.
Сейчас в Чехии вакцинируют препаратами Pfizer, AstraZeneca и Moderna. Ко вторнику привиты 674 тысячи жителей.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Бельгии Софи Вильмес выступила категорически против связи вакцинации от коронавируса со свободой передвижения в Европе. По ее мнению, если такой документ будет использоваться для ограничений на поездки, тогда он будет соответствовать цели, по которой он создается.
Также известно, что немецкие земли Саксония, Бавария и Тюрингия предложили помощь Чехии в борьбе с коронавирусом. Они передадут вакцины.