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Чехия возобновила проект разработки собственной вакцины от коронавируса

Автор: Роман Тверденко

Чехия возобновляет проект разработки собственной вакцины от коронавируса. Его приостановили в прошлом году из-за нехватки финансирования.

Об этом сообщает Ceskatelevize.cz.

Решение возобновить программу утвердило в понедельник, 1 марта, правительство. Ученые будут работать над созданием вакцины, эффективной против мутаций коронавируса.

Ожидается, что на разработку препарата выделят 250 миллионов крон (около 10 миллионов евро). Сроки создания вакцины неизвестны.

Сейчас в Чехии вакцинируют препаратами Pfizer, AstraZeneca и Moderna. Ко вторнику привиты 674 тысячи жителей.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Бельгии Софи Вильмес выступила категорически против связи вакцинации от коронавируса со свободой передвижения в Европе. По ее мнению, если такой документ будет использоваться для ограничений на поездки, тогда он будет соответствовать цели, по которой он создается.

Также известно, что немецкие земли Саксония, Бавария и Тюрингия предложили помощь Чехии в борьбе с коронавирусом. Они передадут вакцины.

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Новости Украины вакцина от коронавирусаЧехия
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