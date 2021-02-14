Чехия продлила режим ЧП из-за COVID до конца февраля

Правительство Чехии продлило чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса на 14 дней, до 28 февраля. Такое решение было принято на требование губернаторов.

Все губернаторы Чехии, в том числе и мэр Праги, обратились к правительству с просьбой продлить чрезвычайное положение в стране. Это было сделано после того, как в четверг правительство отказалось продлевать режим ЧП в стране. Изначально чрезвычайное положение должно было закончиться 14 февраля.

При этом у правительства есть ряд вопросов относительно ограничений, касающихся возобновления обучения в школах. В некоторых краях хотят вернуть детей в школу с 1 марта.