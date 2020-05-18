Чехия преодолела кризис, вызванный коронавирусом, - Минздрав

Фото: министр здравоохранения Чехии Адам Войтех (ČTK/Kamaryt Michal)

Теперь в стране планируют разобраться с возникшими в связи с коронавирусом расходами

Глава Министерства здравоохранения Чехии Адам Войтех заявил, что страна преодолела кризис, вызванный пандемией коронавируса. Теперь в стране планируют сосредоточиться на грядущих задачах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на чешское издание Novinky.

"Нам удалось без проблем провести здравоохранение Чехии через этот кризис. COVID-кризис остался за нами, теперь нам надо заняться теми задачами, которые ждут нас впереди", - сказал Войтех на пресс-конференции.

По его словам, необходимо обеспечить финансовую стабилизацию здравоохранения, решить проблемы отдельных больниц, разобраться с возникшими в связи с коронавирусом расходами.

Напомним, ранее правительство Чехии объявило о следующем этапе ослабления карантина, который начнется с 25 мая. В стране открывают рестораны, бары, кафе, а также будет разрешено посещение медицинских и социальных учреждений.

Также РБК-Украина писало, что в Чехии планируют открыть общие границы с Австрией и Словакией в июне. Открытие границ планируется к началу летнего туристического сезона, чтобы жители трех стран могли путешествовать между ними.

Кроме этого, Чехия отменяет "масочный режим" на улице с 25 мая. Маски остаются обязательными лишь в закрытых помещениях.

Автор: Максим Зайченко