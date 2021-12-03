Чехия планирует ввести обязательную вакцинацию в следующем году: кого будут прививать

Министерство здравоохранения Чехии направило в законодательный совет постановление об обязательной вакцинации в стране. Оно должно вступить в силу уже с марта 2022 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Ceske Noviny .

По словам министра здравоохранения Адама Войтеха, обязательная вакцинация будет касаться всех медицинских работников, социальных работников, пожарных и полицейских. Также в список войдут люди, которые готовятся к профессии врачей.

Как отметил министр, председатель образования Роберт Плага также согласился с тем, что обязательная прививка должна распространяться и на тех студентов, которые планируют работать в социальных службах.

В то же время будут вакцинировать и людей старше 60 лет, однако, сегодня этот вопрос в Чехии вызывает разногласия.