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Чехия ограничила въезд в некоторые районы из-за ситуации с коронавирусом

Автор: Андрей Козловский

Правительство Чехии частично запретило передвижение в районы городов Хеб и Соколов в Карловарском краю и Трутнов в Карловоградецком краю. Там сейчас самые быстрые в стране темпы распространения коронавируса.

Об этом сообщает CTK.

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Как сообщается, людям, которые проживают в вышеупомянутых районах, будет запрещено без уважительной причины выезжать за пределы своих городов, так же будет ограничен въезд.

Кроме того, в этих районах делают обязательным использование в общественных местах и транспорте хирургической маски, но не тканевой. Школам и детсадам такие маски должны завезти централизованно.

Впрочем, запрет предусматривает ряд исключений - для детей, которые едут в школу, и тех, кто их сопровождает, поездок на работу, к врачу, для заботы за родными. Однако тем, кто имеет жилье в районах с ограниченным въездом, но проживает в другом месте, не позволят туда приехать.

Ограничения также не будут распространяться на транзитный проезд.

Напомним, 5 февраля вступили в силу новые эпидемиологические требования для всех, кто въезжает на территорию Чехии.

Кроме того, правительство Чехии приняло решение усилить карантин в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране.

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