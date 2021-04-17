Чехия объявила в розыск Петрова и Боширова, которых подозревают в отравлении Скрипалей

Полиция Чехии объявила в розыск граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова, которых подозревают в отравлении Скрипалей в Британии. Они объявлены в розыск в связи с "расследованием обстоятельств тяжкого преступления".
Отмечается, что они в октябре 2014 года прибыли в Прагу, а затем в Мавровскосилезский и Злинский края. Они въехали в страну по российским паспортам на имена Александра Петрова и Руслана Боширова и выехали по молдавскому паспорту на имя Николая Попа и по паспорту Таджикистана на имя Руслана Табарова.
При этом в полиции заверили, что для общественности нет повода для беспокойства в связи с этой информацией.
"Мы заверяем общественность, что в связи с только что опубликованной информацией нет причин для принятия повышенных мер безопасности в Чешской Республике. Мы отслеживаем ситуацию собственными оперативными ресурсами, используя каналы международного полицейского сотрудничества, в т.ч. мониторинг открытого исходного кода", - добавили в полиции.
Напомним, Сергея и Юлию Скрипаль обнаружили днем 4 марта 2018 года в центре английского Солсбери на скамейке в сквере без сознания. Власти Великобритании обвинили спецслужбы РФ в попытке отравить Скрипалей нервно-паралитическим веществом "Новичок". Подозреваемыми назвали двух россиян, которые въехали в Британию под именами Александр Петров и Руслан Боширов. Позже журналисты выяснили, под этими именами скрывались полковник ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин.
Также РБК-Украина писало, что сегодня Чехия заявила о высылке 18 российских дипломатов из-за подозрений в шпионаже.