Чехия объявила чрезвычайное положение из-за коронавируса

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Чрезвычайные меры введены на период 30 дней

Правительство Чехии 12 марта объявило чрезвычайное положение в стране в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает Novinky.

Сообщается, что чешское правительство объявило введение чрезвычайного положения на 30 дней. В этот период запрещено проведение мероприятий с участием более 30 человек, а также посещение ресторанов и кафе с 8 вечера до 6 утра. Кроме этого правительство запретило проведение культурных, спортивных, религиозных мероприятий.

При этом запрет не распространяется на собрания, митинги и аналогичные действия конституционных органов, органов государственной власти и судов.

Чехия также вводит пограничный контроль с Германий и Австрией. С 14 марта запрещен въезд всем иностранцам, прибывающим из зон риска, а также выезд гражданам Чехии в страны, которые входят в группу риска - Китай, Южная Корея, Иран, Италия, Испания, Австрия, Норвегия, Швеция или Франция.

Ранее РБК-Украина писало, что 11 марта чрезвычайное положение объявили Венгрия и Словакия.

Напомним, с 12 марта в Украине вступил в силу карантин введенный Кабмином в связи с распространением коронавируса в мире. В частности, до 3 апреля запрещены массовые мероприятия с участием более 200 человек, закрыты все учебные заведения, а также закрыто авиасообщение с некоторыми странами.