Чехия обещает поддержать Украину на сегодняшнем заседании Генассамблеи ООН

Чехия обещает поддержать Украину в вопросе непризнания аннексии Крыма на сегодняшнем заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Чехии.

Отмечется, что шесть лет назад, 20 февраля 2014 года, началась незаконная российская оккупация Крыма.

"Эта оккупация привела к организации незаконного референдума и последующей аннексии полуострова Россией 18 марта 2014 года, что является грубым нарушением международного права", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что Чехия вместе с Европейским союзом и подавляющим большинством государств "не признает и решительно осуждает аннексию Крыма и продолжает полностью поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины в пределах ее международно признанных границ".

"Эта позиция представлена Чешской Республикой на различных международных форумах, в том числе,на сегодняшнем пленарном заседании Генеральной ассамблеи ООН по ситуации на временно оккупированных территориях Украины", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее Литва призвала международное сообщество продолжать политику непризнания аннексии Крымского полуострова Россией.

Также Великобритания в годовщину начала аннексии Крыма Российской Федерацией выступила в поддержку территориальной целостности Украины.

РБК-Украина писало, что Посольство США в Украине в годовщину начала аннексии Крыма заявило, что Соединенные Штаты остаются приверженными Крымской декларации государственного секретаря Майка Помпео, которая не признает аннексию полуострова Россией.

Также сообщалось, что Генассамблея ООН сегодня рассмотрит вопрос сохранения территориальной целостности Украины.