Чехия начала кампанию массового тестирования на коронавирус

В Чехии началась кампания массового тестирования на коронавирус. Желающих приглашают сдать быстрый тест на антигены.

Об этом сообщает IDNES.

Желающие могут выбрать центр тестирования, их в стране 700, и записаться онлайн на определенную дату и время - чтобы не было очередей. Результат теста будет готов через двадцать минут. Повторная сдача теста будет каждые последующие 5 дней.

Затраты на тестирование будут покрываться медицинской страховкой. Согласно результатам соцопроса, заинтересованы сдать тест около 40% граждан. За два дня до начала работы пунктов через онлайн-портал зарегистрировалось более 18 тысяч человек, большинство из них - на последние дни перед Рождеством.

Напомним, у главы нижней палаты чешского парламента Радека Вондрачека диагностировали коронавирус. Тест, сделанный должностному лицу из-за наличия симптомов болезни, показал положительный результат.

Отметим, правительство Чехии ужесточит ограничения для предприятий и общественных собраний с пятницы в ответ на рост числа случаев заражения COVID-19. Страна с 18 декабря перейдет на четвертый уровень противоэпидемической системы.