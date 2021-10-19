Чехия еще проверяет россиянина Франчетти перед экстрадицией в Украину

По его словам, чешские правоохранители еще проводят экстрадиционную проверку в отношении Франчетти и демонстрируют принципиальную позицию в этом вопросе. Россия безуспешно пытается помешать выдаче своего гражданина Украине.

"Чехия в этом вопросе заняла принципиальную позицию. Они сами дали нам информацию, что у них есть наш "клиент". Мы помогли им получить основания для его задержания, направили запросы и продолжаем находиться в тесном контакте", - отметил Поночовный.

В то же время он затруднился спрогнозировать сроки экстрадиции россиянина. Но при этом не исключает его выдачи еще до конца года.

"По конвенциям временный экстрадиционный арест длится до 60 дней, но может продлеваться. Не знаю, как в Чехии, но у нас процедура экстрадиции достаточно долгая", - добавил прокурор.