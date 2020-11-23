В Чехии зафиксировали наибольшую смертность от COVID-19 в ЕС

Чехия, Бельгия и Болгария стали лидерами по смертности от коронавируса в пересчете на 100 тыс. человек в Европейском Союзе. В Чехии зарегистрировано более 490 тыс. заражений коронавирусом.

Об этом сообщает Минздрав Чехии.

Так, Чехия – на первом месте антирейтинга.

"Чехия за последние недели ушла с первого места среди стран ЕС по числу новых больных COVID-19 за сутки. Но при этом республика, по данным ECDC, остается лидером в ЕС по итогам последних 14 дней по числу смертей от коронавируса в пересчете на 100 тысяч человек",- говорится в сообщении.

Лидеры по смертности на 100 тыс. населения в ЕС за 14 дней: Чехия - 23,4; Бельгия - 22,1; Болгария - 17,2; Польша - 14,3; Словения - 14.

В Чехии зарегистрировано более 490 тыс. заражений коронавирусом. Умерли 7,2 тыс. человек, вылечились - 395 тыс.

Напомним, в Чехии парламент утвердил продление чрезвычайного положения до 12 декабря.

Ранее Городской суд Праги отменил обязательный масочный режим на улице и в магазинах. Эти меры были введены распоряжением Министерства здравоохранения Чехии с 21 октября.