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В Чехии вернули масочный режим на улице из-за COVID-19

Среда 21 октября 2020 10:58
В Чехии вернули масочный режим на улице из-за COVID-19
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

В Чехии вернули обязательства носить маски в общественных местах на улице. Такое решение чешское правительство одобрило накануне из-за стремительного роста числа новых случаев коронавируса в стране.

Об этом сообщает, Однако.

Как сообщается, 20 октября в Чехии зафиксировали 11 984 новых случая коронавируса, что является новым антирекордом в стране. Из них более 1500 зарегистрировали в Праге.

Таким образом, сегодня маски станут обязательными в общественных местах на улице и везде, где нельзя соблюдать двухметровой дистанции с другими людьми. Кроме того, маски нужно одевать и в автомобилях, если в нем находятся люди из разных домохозяйств.

Министр здравоохранения Роман Примула заявил, что сегодня могут ввести новые ограничительные меры - закрытие магазинов, которые не продают товары первой необходимости, и парикмахерских. Также рассматривают введение ограничений на передвижение граждан.

Напомним, в Чехии развернут первый полевой госпиталь для приема больных коронавирусом.

Кроме того, в стране с 12 октября вступили в силу новые ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

Также в начале сентября Чехия разделила на четыре региона карантинные зоны в связи с эпидемиологической ситуацией.

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