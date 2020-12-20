В Чехии вакцинация от COVID-19 начнется 27 декабря

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство намерено начать вакцинацию населения с 27 декабря. Однако вакцинация начнется в заявленные сроки, если во время будет доставлена вакцина.

Об этом сообщают Чешские новости.

"Первая прививка от коронавируса будет сделана 27 декабря, если первая партия вакцины будет доставлена в республику, как ожидается, 26 декабря", - сказал Бабиш.

При этом Бабиш заявил, что намерен пройти вакцинацию, но из-за проблем со здоровьем он должен обсудить это со своим лечащим врачом. Решение об этом его доктор может принять уже на следующей неделе.

Напомним, ранее Бабиш заявлял, что Чехия получит вакцину от коронавируса от пяти разных разработчиков. Однако граждане не смогут выбирать какой именно вакцинироваться.

Кроме того, с 18 декабря Чехия перешла на четвертый уровень противоэпидемической системы.

Добавим, что ранее правительство Чехии огласило ослабление жесткого карантина с 3 декабря. Разрешили работать ресторанам и отменили комендантский час.