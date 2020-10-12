В Чехии ужесточили ограничения из-за коронавируса

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

В Чехии с понедельника, 12 октября, вступили в силу новые ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. В частности, будут приостановлены все культурно-развлекательные мероприятия на две недели.

Об этом сообщает Novinky.

Так, будут закрыты все театры, кинотеатры, музеи, галереи, замки и другие культурные объекты. Также будут приостановлены все массовые спортивные соревнования как профессиональные, так и любительские. Исключением будут лишь международные соревнования, которые будут проводиться без зрителей. В целом спортом разрешено заниматься группами не более 20 человек на открытом воздухе.

Учеников начальных школ разделят на две группы - одна из которых будет учиться дистанционно. Средние школы и университеты уже перешли на обучение онлайн.

Также ограничена работа ресторанов и баров. Они будут работать не позднее 20:00. При этом за столом разрешено находиться не более 4 человек. Кроме этого закрыты фитнес-центры, тренажерные залы, бассейны и зоопарки.

Если спустя две недели заболеваемость не снизится, ограничения могут ужесточить.

Напомним, с 5 октября в Чехии ввели чрезвычайное положение в связи со второй волной коронавируса.

Кроме того, в начале сентября Чехия разделила регионы на четыре карантинные зоны согласно эпидемиологической ситуации.