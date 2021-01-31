ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Чехии собираются производить вакцину Novavax от коронавируса

Прага, Воскресенье 31 января 2021 22:37
В Чехии собираются производить вакцину Novavax от коронавируса
Фото: вакцина от коронавируса (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

В Чехии в этом году начнут производство вакцины от коронавируса Novavax. Старт ее производства в стране запланирован на апрель.

Об этом сообщает премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

Американская компания планирует в этом году выпустить около миллиарда доз вакцины и существенная часть из них будет выпущена на заводе возле чешской столицы Праги.

Ранее Novavax заявил, что эффективность вакцины, созданной компанией, составила 89,3%. Препарат прошел три фазы клинических испытаний.

Сейчас в мире производят вакцинацию, преимущественно препаратом Pfizer. Также активно используются Moderna AstraZeneca. Ряд стран колят пациентам российскую вакцину Спутник V, а также китайскую Sinopharm.

Также известно, что разработчик вакцины от коронавируса AstraZeneca поставит в Евросоюз еще 9 миллионов доз препарата. В первой партии всего будет 40 миллионов доз.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире вакцина от коронавируса

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь