В Чехии сменили главу Минздрава на фоне второй волны коронавируса

Фото: новый министр здравоохранения Чехии Роман Примула (apnews.com)

Министр здравоохранения Чехии Адам Войтех ушел в отставку на фоне всплеска заболеваемости коронавирусом в стране. Его заменит эпидемиолог Роман Примула.

Об этом сообщает Associated Press.

Заявляя об отставке, Войтех отметил, что смена главы Минздрава должна дать возможность для применения другого подхода для борьбы с пандемией коронавируса.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш отметил, что Примула зарекомендовал себя с наилучшей стороны в вопросе борьбы с пандемией COVID-19.

Примула на старте пандемии коронавируса был руководителем правительственного реагирования на ситуацию с заболеванием, а также представителем правительства по вопросам науки и исследований в области здравоохранения.

После отмены большинства карантинных ограничений в Чехии начался рост количества новых случаев. За 17 сентября было зафиксировано 3,1 тысяча новых случаев и это самый большой показатель за все время пандемии в стране. Всего за весь период - 50 764 случая, 522 человека умерло.

Примула прогнозирует, что при сохранении слабого карантина возможно увеличение прироста до 8 тысяч новых случаев за сутки.

Напомним, в Праге на прошлой неделе запретили посещать родных в больницах.

Сегодня РБК-Украина сообщало, что в Украине зафиксировали 2884 новых случаев заражения коронавирусом.