В Чехии в середине декабря начнется вакцинация детей от COVID

Правительство Чехии планирует начать регистрацию детей в возрасте от 5 до 11 лет на вакцинацию от коронавируса. Регистрация на прививку будет открыта с 13 декабря.
Об этом заявил министр здравоохранения Чехии Адам Войтех, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Czech Radio.
Детей от 5 лет будут прививать вакциной от COVID компании Prizer, которую 25 ноября одобрило Европейское агентство лекарственных средств.
Первая партия вакцины должна прибыть в Чехию около 20 декабря. Чехия заказала 300 тысяч доз препарата.
После проведения вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет доля вакцинированного населения Чехии может достичь 90,9%.
Напомним, ранее в Чехии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за COVID, который будет действовать по меньшей мере 30 дней.
Кроме того, 22 ноября начался локдаун для жителей Чехии, которые не привились от COVID-19. Такое решение было принято властями страны из-за резкого ухудшения эпидемиологической ситуации на фоне пандемии коронавируса и стремительно возрастающей нагрузкой на систему здравоохранения Чехии.