В Чехии режим ЧС по коронавирусу хотят продлить до конца апреля

Правительство Чехии хочет продлить режим чрезвычайной ситуации до 28 апреля. В стране фиксируют тенденцию к спаду количества новых случаев заражения коронавирусом.
Об этом сообщает Aktualno.cz.
Глава МВД страны Ян Гамачек отметил, что ситуация с коронавирусом улучшается. К примеру, в субботу в Чехии зафиксировали 5400 случаев заражения, что на 1,5 тысячи меньше чем неделю назад.
Отмечается, что правительство уже согласовало продление режима ЧС. Изначально шла речь о продлении до 11 апреля, но позже договорились о продлении на месяц, до 28 апреля (конце срока предыдущего продления - 28 марта).
Также возможно ужесточение карантина на Пасху, которая состоится 4 апреля.
Напомним, в пятницу Министерство здравоохранения Украины обновило список стран "красной" и "зеленой" зон. Из "красной" зоны исключили семь стран.
Также сообщалось, что некоторые правительства стран-участниц Европейского союза рассматривают возможность закупки блоком российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Возможность закупки данного препарата обсуждается на фоне задержек с поставками других вакцин в ЕС.