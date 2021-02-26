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В Чехии продлили чрезвычайное положение из-за COVID-19

Автор: РБК-Украина

Правительство Чехии на внеочередном заседании приняло решение продлить режим чрезвычайного положения. Он будет действовать с 28 февраля до 28 марта.

Об этом сообщает iDNES.

Так, в рамках чрезвычайного положение будет значительно сокращено передвижение жителей страны, полностью закроются школы и другие непродовольственные магазины.

Напомним, в Чехии частично запретили передвижение в некоторых районах страны из-за быстрых темпов распространения коронавируса.

Также сообщалось, что с 5 февраля в Чехии вступили в силу новые эпидемиологические требования для всех, кто въезжает. Они заключаются в новом порядке предоставления тестов на COVID-19 и в прохождении самоизоляции.

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