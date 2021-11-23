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В Чехии планируют ввести обязательную вакцинацию от COVID: кто может попасть в список

Автор: Валерия Полищук

Экспертный совет при правительстве Чехии предложил ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для всего населения. В частности, для людей старше 60 лет и работников некоторых профессий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на IDNES.

Министерство здравоохранения Чехии в ближайшее время должно предоставить детальный перечень профессий, для которых планируют ввести обязательную вакцинацию. В частности, в список могут включить медиков и работников медучреждений и сферы попечительства, военных, полицию, пожарных.

Вакцинация может стать обаятельной для ряда профессий уже с 1 февраля 2022 года.

Исключение из обязательства предусматривается для людей, имеющих подтвержденные противопоказания для вакцинации.

Отметим, что в Чехии полностью вакцинировано 58% взрослого населения.

Напомним, ранее в Чехии ввели жесткий карантин для невакцинированных.

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ЧехияВакцинация