В Чехии планируют ввести обязательную вакцинацию от COVID: кто может попасть в список

Министерство здравоохранения Чехии в ближайшее время должно предоставить детальный перечень профессий, для которых планируют ввести обязательную вакцинацию. В частности, в список могут включить медиков и работников медучреждений и сферы попечительства, военных, полицию, пожарных.

Вакцинация может стать обаятельной для ряда профессий уже с 1 февраля 2022 года.

Исключение из обязательства предусматривается для людей, имеющих подтвержденные противопоказания для вакцинации.

Отметим, что в Чехии полностью вакцинировано 58% взрослого населения.