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В Чехии отменили обязательную вакцинацию против COVID-19

Автор: Анна Полисученко

Новое правительство Чехии отклонило указ предыдущего правительства. Он обязывал пожилых людей и людей отдельных профессий делать прививки от коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Associated Press

Предыдущее правительство, возглавляемое премьер-министром Андреем Бабишем, в начале декабря издало указ, согласно которому была обязательной вакцинация для людей в возрасте 60 лет и старше, а также для медицинского персонала, полицейских, пожарных и студентов-медиков.

Он должен был вступить в силу в марте.

Но позже в декабре на смену правительству Бабиша пришло новое, возглавляемое Петром Фиалой.

"Мы договорились, что вакцинация против COVID-19 не будет обязательной", - сказал Фиал.

Решение нового правительства было принято, поскольку Чехия сталкивается со всплеском заболеваемости коронавирусом, вызванной штаммом "Омикрон".

Ранее мы писали, что Чехия вводит обязательную вакцинацию для ряда профессий и лиц старше 60 лет.

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Чехия