В Чехии объявили локдаун из-за пандемии коронавируса

Сегодня правительство Чехии объявило о введении жестких карантинных ограничений для того, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции. Они будут действовать в стране до 3 ноября.

Об этом сообщает Novinky.

Таким образом, с завтрашнего дня в Чехии магазины розничной торговли и сферы услуг будут закрыты. В торговых центрах останутся только продуктовые магазины, аптеки и другие заведения, которые правительство укажет в своем постановлении. Оптовые магазины также останутся открытыми.

Также правительство рекомендует работодателям организовать работу из дома и ограничивать прямой контакт с клиентами. Кроме того, будет ограничено свободное передвижение людей, за исключением поездок на работу, по магазинам, к врачу или для помощи близким.

Премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что если правительство не пойдет на эти меры, система здравоохранения обвалится примерно 7-11 ноября.

"Мы решили принять меры, за что я приношу свои извинения всем. К сожалению, мы находимся в ситуации, когда наблюдается резкий рост, а меры, которые мы предпринимали в последние недели, не работают", - добавил он.

Напомним, в Чехии вернули обязательство носить маски в общественных местах на улице.

Кроме того, в стране с 12 октября вступили в силу новые ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

Также в начале сентября Чехия разделила на четыре региона карантинные зоны в связи с эпидемиологической ситуацией.