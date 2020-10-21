ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Чехии объявили локдаун из-за пандемии коронавируса

Среда 21 октября 2020 15:43
В Чехии объявили локдаун из-за пандемии коронавируса
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня правительство Чехии объявило о введении жестких карантинных ограничений для того, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции. Они будут действовать в стране до 3 ноября.

Об этом сообщает Novinky.

Таким образом, с завтрашнего дня в Чехии магазины розничной торговли и сферы услуг будут закрыты. В торговых центрах останутся только продуктовые магазины, аптеки и другие заведения, которые правительство укажет в своем постановлении. Оптовые магазины также останутся открытыми.

Также правительство рекомендует работодателям организовать работу из дома и ограничивать прямой контакт с клиентами. Кроме того, будет ограничено свободное передвижение людей, за исключением поездок на работу, по магазинам, к врачу или для помощи близким.

Премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что если правительство не пойдет на эти меры, система здравоохранения обвалится примерно 7-11 ноября.

"Мы решили принять меры, за что я приношу свои извинения всем. К сожалению, мы находимся в ситуации, когда наблюдается резкий рост, а меры, которые мы предпринимали в последние недели, не работают", - добавил он.

Напомним, в Чехии вернули обязательство носить маски в общественных местах на улице.

Кроме того, в стране с 12 октября вступили в силу новые ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

Также в начале сентября Чехия разделила на четыре региона карантинные зоны в связи с эпидемиологической ситуацией.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире Чехия

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь