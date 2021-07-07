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В Чехии невакцинированным людям придется платить за COVID-тесты

Автор: Мария Кучерявец

Министр здравоохранения Чехии Адам Войтех заявил, что государство в ближайшие месяцы перестанет предоставлять гражданам бесплатные тесты на коронавирус. Такое решение принято для ускорения темпов иммунизации и сокращения расходов госбюджета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Seznam Zprávy.

"Если мы находимся в ситуации, когда всех можно быстро вакцинировать, то в таком случае государство не должно платить за тесты, чтобы человек мог пойти в ресторан, учреждение культуры и т. д., а если кто-то захочет пройти тест, то ему придется заплатить за него самостоятельно",- сказал он.

По словам министра, граждане, которые будут отказываться прививаться или не смогут сделать этого по состоянию здоровья, будут самостоятельно оплачивать полную стоимость теста на COVID-19.

Он отметил, что потребность в тестировании на коронавирус должна уменьшиться в связи количеством иммунизированных лиц, которая должна увеличиться уже в этом месяце.

Войтех подчеркнул, что решение о том, будут ли бесплатными тесты на коронавирус будет принято до конца лета. После того как 1,6 млн человек получат вторую дозу вакцины.

Напомним, что с 1 февраля текущего года жители Чехии могут бесплатно делать тест на антиген коронавируса каждые три дня. Ранее проходить тестирование бесплатно можно было один раз за пять дней

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ЧехиятестированиеКоронавирусВакцинация