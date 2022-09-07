В Чехии назвали ограничение цен на российский газ политическим решением

Чехия считает, что ограничение цен на российский газ является политическим решением. Поэтому этот вопрос хотят снять с повестки дня встречи министров энергетики Евросоюза.
Об этом заявил министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Сикела подчеркнул, что энергетический блок ЕС не может решать вопрос установления предельной цены на газ из России.
"Эта мера является политическим инструментом, а не решением энергетического кризиса", - сказал чешский министр.
Напомним, в эту пятницу министры энергетики Евросоюза проведут срочную встречу по энергетическому кризису в Европе.
Ранее РБК-Украина объясняло, каким может быть лимит цен на российский газ, который готовят в ЕС.
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