В Чехии в ДТП пострадали десять украинцев

В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием микроавтобуса возле с. Несовице в Чехии пострадали десять украинцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mukachevo.net.

Сообщается, что ДТП произошло в ночь на 20 октября на 30-м километре дороги I/50 по дороге в Брно. В частности, автобус, в котором находились 12 пассажиров, слетел с дороги и перевернулся. Среди пострадавших - три женщины и семь мужчин.

По данным издания, в аварии попали граждане, которые ехали на заработки.

Напомним, РБК-Украина писало, что вечером, 19 октября, в Венгрии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса, в результате чего пострадали по меньшей мере 10 граждан Украины. По данным венгерских правоохранителей, происшествие произошло в округе Боршод-Абауй-Земплен. Микроавтобус Mercedes с украинскими гражданами, который ехал в Чехию, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево.

В сентябре в румынском городе Сучава произошло ДТП с участием украинского туристического автобуса. На момент инцидента в автобусе находилось почти 70 граждан Украины, в том числе 20 детей. В результате происшествия погибли 2 человека.