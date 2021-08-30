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В Чехии будут делать третью прививку против COVID: какими вакцинами

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Чехия, Понедельник 30 августа 2021 14:04
В Чехии будут делать третью прививку против COVID: какими вакцинами Фото: в Чехии будут делать третью прививку против COVID-19 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Чехии начнут прививать третьей (бустерной) дозой вакцины от COVID-19. Записаться на ревакцинацию смогут все желающие с 20 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на чешское издание Novinky.сz.

Указано, что повторная вакцинация является добровольной, однако в первую очередь рекомендуют прививаться третьей дозой гражданам от 60 лет.

Так, ревакцинация будет осуществляться препаратами на основе мРНК. Речь идет о вакцинах Pfizer и Moderna.

Отмечено, что зарегистрироваться на иммунизацию смогут только те, кто завершил первую фазу вакцинации восемь месяцев назад.

Известно, что в Чехии привились от коронавируса 5,69 млн человек. Большинство из них получили две дозы вакцины Pfizer.

Между тем, 65,8% взрослого населения уже вакцинированы по крайней мере одной дозой.

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Чехия Вакцина от коронавируса
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