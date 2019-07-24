В Чехии автобус с заробитчанами попал в ДТП, есть жертва

В Чехии в результате столкновения микроавтобуса и "рельсового автобуса" погибла женщина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mukachevo.net.

По информации чешских правоохранителей, дорожно-транспортное происшествие произошло между населенными пунктами Причина и Петровица, водитель микроавтобуса не отреагировал на запрещенные сигналы светофора на железнодорожном переезде и попытался проскочить его быстрее поезда.

"Умерла была родом из Тячевского района. Также в ДТП пострадал 20-летний парень из Виноградовского района", - говорится в сообщении.

По информации полицейских, водитель после аварии пытался скрыться с места событий.

Напомним, возле села Ракошино (Закарпатская область) заместитель руководителя Государственной фискальной службы в Закарпатской области на автомобиле Volkswagen Touareg сбил на смерть сотрудника дорожной службы.

Как сообщает РБК-Украина, 20 июля в Харьковской области произошло дорожно-транспортное пригодиа с участием автомобиля полиции. Экипаж в составе двух сотрудников полиции, который ехал на вызов с включенными проблесковыми маячками. Навстречу ему из Харькова по автодороге "Киев-Харьков-Довжанский" двигался автомобиль Ford, который не пропустил полицейский автомобиль, в результате чего произошло лобовое столкновение.