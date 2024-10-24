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У Чечні розстріляли Урал з російськими військовими (відео)

Грозний, Четвер 24 жовтня 2024 21:07
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У Чечні розстріляли Урал з російськими військовими (відео) Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У Чечні сьогодні, 24 жовтня, невідомі розстріляли Урал "Росгвардії". Один співробітник загинув.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські Telegram-канали.

За даними "Бази", напад на росгвардійців стався сьогодні приблизно опівдні в станиці Петропавлівська Грозненського району республіки. За попередніми даними, внаслідок нападу один військовослужбовець загинув, ще один дістав поранення.

"Точна кількість убитих поки що незрозуміла, проте, судячи зі знімків, було ліквідовано щонайменше одного окупанта, військовослужбовця Росгвардії, Верещенка Дмитра. Згідно з повідомленнями, співробітники пересувалися на "Урал", автодорогою між Чурт-тогӏї (Петропавлівськом) і Беркарт-Юрт. Потім на них відкрили вогонь невідомі. Нападники досі не знайдені", - повідомив чеченський опозиційний канал NIYSO.

Атаки на росгвардію

Нагадаємо, що на початку минулого місяця в Єкатеринбурзі підірвали росгвардійців на КПП військової частини.

А в серпні партизани провели розвідку військової частини Росгвардії в Красноярську.

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