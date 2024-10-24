У Чечні розстріляли Урал з російськими військовими (відео)

За даними "Бази", напад на росгвардійців стався сьогодні приблизно опівдні в станиці Петропавлівська Грозненського району республіки. За попередніми даними, внаслідок нападу один військовослужбовець загинув, ще один дістав поранення.

"Точна кількість убитих поки що незрозуміла, проте, судячи зі знімків, було ліквідовано щонайменше одного окупанта, військовослужбовця Росгвардії, Верещенка Дмитра. Згідно з повідомленнями, співробітники пересувалися на "Урал", автодорогою між Чурт-тогӏї (Петропавлівськом) і Беркарт-Юрт. Потім на них відкрили вогонь невідомі. Нападники досі не знайдені", - повідомив чеченський опозиційний канал NIYSO.