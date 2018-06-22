"Часто молился, не помогло": украинцев растрогали истории детей погибших бойцов

Дети поделились рассказами о том, как пережили известие о смерти родного человека

Дети погибших украинских бойцов поделились своими историями. Их опубликовала воспитатель летнего лагеря Оксана Левкова на своей странице в Facebook.

Рассказы детей:

1. Мальчик, 11 лет: "А вы думали, что моего папу убили? Нет, он просто вез продукты нашим убийцам, и в него врезался грузовик. Раны были и у папы, и у того водителя. Но спасать начали первым того водителя, притом что он был виноват в аварии. Я точно знаю, что если бы стартанули из папы, то он бы выжил. А так выжил тот ненормальный. Его посадили ... Скажите, а правда – это стыдно, что во всех папы погибли от пули, а у меня – от просто и автомобильной аварии?"

2. Мальчик, 12 лет: "Знаете, когда мой отец последний раз приезжал с войны домой в отпуск, мы с мамой его стригли. Брили ему голову. Мама прошлась машинкой по всей голове, а челку – знаете, казацкая такая? –оставила. Мы полюбовались тем чубом немножко, а потом мама и его убрала. И вскоре после того папу убили. Тетя Оксана, как вы думаете, а если бы волосы оставили, может, папа остался бы жив? Я читал, что чуб – это оберег... "

3. Мальчик, 12 лет: "Я ночью всю ночь плакал. Очень хотелось к папе... Скажите, а это значит, что я – слабак?"

4. Девочка, 11 лет: "Мы раньше обнимались с папой и мамой. А теперь – только с мамой. Мой отец был в молодости был очень худой. А потом поправился. Ну, мне, когда мы обнимались, не мешало то, что он полноватый. Был бы сейчас жив, мы бы обнимались каждый день..."

5. Мальчик, 11 лет: "У меня прадед воевал во Второй мировой войне. Представляете, и он там не погиб. А выжил. Ведь тогда можно было укрыться от немцев. А папа воевал в этой Войне. И погиб в 2014-м. Потому что от россиян не спрячешься. А скажите, почему от немцев можно было, а от русских – нет?"

Скриншот поста (facebook.com/oksana.levkova.52)

6. Разговор 12-летних мальчиков: "Когда мой папа приехал на два дня домой с войны, то мама мне даже ничего не сказала. Я был у бабушки, и она меня оттуда не забрала, чтобы я увиделся с отцом. - Ты что, не знаешь, почему мама так сделала? Он был, наверное, ранен и некрасивый. - Да, мама потом так и сказала. Она не забирала меня от бабушки, чтобы я не боялся. - А мой не приезжал к нам раненым ни разу. Его сразу привезли убитым. Поэтому я не пугался. Точнее, боялся лишь раз – когда уже хоронили. - Повезло. А я боялся два раза... "

7. Мальчик, 11 лет: "Тетя Оксана, я хочу вам что-то секретное сказать. Я все время вам говорил, что хочу быть похожим на папу. Вот он погиб недавно. Но я врал. Погиб не папа, а отчим. Я на него хочу быть похожим... А мой папа поддерживает Россию".

8. Мальчик, 13 лет: "Оксана, а я умею делать молочный коктейль. Я смешиваю клубнику, сахар и молочко и взбиваю блендером. И добавляю сметану, чтобы гуще было. - Круто! А кто тебя научил этому рецепту? - Не знаю. Сам. Я, наверное, в папу пошел. Я когда научился так делать, то сам удивился, что так вкусно. В тот день, когда научился, решил спросить отца, или он так же делает тот коктейль, но он как раз погиб".

9. Разговор мальчиков, 10-13 лет: "Я умею молиться. "Отче наш, еси на небесех... (проговаривает всю молитву до конца). - А ты часто молишься? - Ну, часто молился, когда папа был в АТО ... - Помогло? - Не (растерянно). - Вот видишь...".

Скриншот поста (facebook.com/oksana.levkova.52)

Напомним, что в Луганской области похоронили 20-летнего бойца, погибшего на Донбассе.

Игорь Петров погиб 14 июня в результате обстрела боевиками на Донбассе под Новотошковским. Военному было всего 20 лет. Он лужил наводчиком расчета автоматического гранатомета механизированного батальона 53-й отдельной механизированной бригады.

Бойца похоронили в прифронтовом Рубежном Луганской области. Проститься с погибшим бойцом пришли все военнослужащие его подразделения, соседи и знакомые.

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