Частный застройщик хочет построить для себя подстанцию за счет киевлян, - "ДТЭК Сети"

Как говорится в сообщении, 27 января на сайте КГГА появилась информация о создании меморандума для решения проблем инвесторов застройки банка-банкрота "Аркада". "ДТЭК Киевские электросети" сообщили, что несмотря на то, что они указаны в документе как сторона меморандума, не участвовали в его разработке, а по состоянию на 5 февраля так и не получили экземпляр документа для ознакомления.

В компании заявили, что из открытых источников в сети Интернет узнали, что для питания домов "Патриотика на озерах" электроэнергией ОСР "ДТЭК Киевские электросети" должен построить подстанцию "Аркада" и воздушную линию 110 кв "ТЭЦ-5 - Аркада".

В компании заявили, что такое обязательство - это нарушение постановления НКРЭКУ № 1754 от 23.09.2020 года. Согласно плану развития сетей "ДТЭК Киевские электросети”, который согласовал НКРЭКУ, это должно реализовываться за счет заказчика присоединения.

"Построение подстанций "Аркада" и воздушной линии 110кВт "ТЭЦ-5 - Аркада", предусматривались за средства заказчика присоединения, и не включались в инвестиционную программу ДТЭК КЭМ. Согласно плану перспективного развития электросетей города Киев на 2021 - 2025 гг. (формировался именно на основе такого подхода), ДТЭК КЭМ не имеет источников для финансирования этих объектов", - говорят в компании.

Стоимость подстанции и линии определяют на уровне 320 млн грн, что составляет 63% от размера инвестиционной программы для обновления сетей города. Обязать энергокомпанию строить самостоятельно линию и подстанцию - значит ограничить работы по улучшению электроснабжения для всех киевлян.

"Если предположить включение строительства объектов "Аркада" - ЖК "Патриотика" и "Патриотика на озерах" к инвестиционной программы ДТЭК КЭМ за корректировки ее и согласования нацрегулятором НКРЭКУ, то это будет означать, что компания не будет иметь средств выполнить 63% работ, которые прямо влияют на качество электроснабжения 1,3 млн клиентов Киева. ДТЭК КЭМ не считает такой подход справедливым и удовлетворяющим потребности всех заинтересованных сторон", - говорится в сообщении.

В "ДТЭК Киевские электросети" также сообщили, что КГГА предоставили свои предложения относительно решение вопроса электроснабжения ЖК "Патриотика на озерах" в соответствии с законодательством и без нанесения ущерба развитию энергетической инфраструктуры всего города. Предлагается строить электролинию и подстанцию заказчику ЖК присоединения к электросетям, как это предусмотрено законом.

"ДТЭК КЭМ всегда открыт к конструктивному диалогу и поиску решений электроснабжения проблемных застроек. В то же время подчеркиваем, что эти решения должны соответствовать законодательству о присоединении и не могут реализоваться за счет качества подачи электроэнергии всем клиентам столице", - говорят в "ДТЭК Киевские электросети".