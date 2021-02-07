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Частный застройщик хочет построить для себя подстанцию за счет киевлян, - "ДТЭК Сети"

Автор: РБК-Украина

Киевский застройщик Stolitsa Grоup хочет построить подстанцию для присоединения собственного коммерческого проекта ЖК "Патриотика на озерах" из средств на обновление всех сетей города - инвестиционной программы оператора системы распределения (ОСР) "ДТЭК Киевские электросети". В энергокомпании заявили, что это нарушение закона и будет стоить надежности подачи электроэнергии 1,3 млн клиентам в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Как говорится в сообщении, 27 января на сайте КГГА появилась информация о создании меморандума для решения проблем инвесторов застройки банка-банкрота "Аркада". "ДТЭК Киевские электросети" сообщили, что несмотря на то, что они указаны в документе как сторона меморандума, не участвовали в его разработке, а по состоянию на 5 февраля так и не получили экземпляр документа для ознакомления.

В компании заявили, что из открытых источников в сети Интернет узнали, что для питания домов "Патриотика на озерах" электроэнергией ОСР "ДТЭК Киевские электросети" должен построить подстанцию "Аркада" и воздушную линию 110 кв "ТЭЦ-5 - Аркада".

В компании заявили, что такое обязательство - это нарушение постановления НКРЭКУ № 1754 от 23.09.2020 года. Согласно плану развития сетей "ДТЭК Киевские электросети”, который согласовал НКРЭКУ, это должно реализовываться за счет заказчика присоединения.

"Построение подстанций "Аркада" и воздушной линии 110кВт "ТЭЦ-5 - Аркада", предусматривались за средства заказчика присоединения, и не включались в инвестиционную программу ДТЭК КЭМ. Согласно плану перспективного развития электросетей города Киев на 2021 - 2025 гг. (формировался именно на основе такого подхода), ДТЭК КЭМ не имеет источников для финансирования этих объектов", - говорят в компании.

Стоимость подстанции и линии определяют на уровне 320 млн грн, что составляет 63% от размера инвестиционной программы для обновления сетей города. Обязать энергокомпанию строить самостоятельно линию и подстанцию - значит ограничить работы по улучшению электроснабжения для всех киевлян.

"Если предположить включение строительства объектов "Аркада" - ЖК "Патриотика" и "Патриотика на озерах" к инвестиционной программы ДТЭК КЭМ за корректировки ее и согласования нацрегулятором НКРЭКУ, то это будет означать, что компания не будет иметь средств выполнить 63% работ, которые прямо влияют на качество электроснабжения 1,3 млн клиентов Киева. ДТЭК КЭМ не считает такой подход справедливым и удовлетворяющим потребности всех заинтересованных сторон", - говорится в сообщении.

В "ДТЭК Киевские электросети" также сообщили, что КГГА предоставили свои предложения относительно решение вопроса электроснабжения ЖК "Патриотика на озерах" в соответствии с законодательством и без нанесения ущерба развитию энергетической инфраструктуры всего города. Предлагается строить электролинию и подстанцию заказчику ЖК присоединения к электросетям, как это предусмотрено законом.

"ДТЭК КЭМ всегда открыт к конструктивному диалогу и поиску решений электроснабжения проблемных застроек. В то же время подчеркиваем, что эти решения должны соответствовать законодательству о присоединении и не могут реализоваться за счет качества подачи электроэнергии всем клиентам столице", - говорят в "ДТЭК Киевские электросети".

Напомним, ранее сообщалось, что компания принимает активное участие в работе рабочей группы под руководством заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко для решения проблем в 48 проблемных новостройка г. Киев.

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