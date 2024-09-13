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Частину України накриють дощі та грози: прогноз погоди на завтра

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У суботу, 14 вересня, частину України накриють дощі. При цьому місцями очікуються грози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Укргідрометцентру.

На заході України, Вінниччині та Одещині очікується хмарна погода з помірними дощами вночі та значними опадами і грозами вдень.

Температура коливатиметься від 13-18 градусів тепла вночі до 18-23 градусів вдень. У Карпатах та на Закарпатті прогнозуються сильні дощі протягом доби, температура складе +11 +16.

На решті території України переважатиме мінлива хмарність без опадів, за винятком північних та центральних областей, де можливі невеликі дощі вночі. Температура вночі становитиме +14 +19°, вдень +24 +29, на південному сході – до +31 градусу.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, місцями можливі пориви до 15-20 м/с.

Погода в столичному регіоні

У Київській області завтра прогнозується мінлива хмарність. Вночі місцями можливі невеликі дощі, вдень - без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-19 градусів тепла, вдень 24-29 градусів. У Києві: вночі +16 +18 градусів, вдень +26 +28.

Днями синоптики прогнозували дощі України на 12-13 вересня. Їх визначатиме циклон Annet.

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