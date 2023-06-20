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Частину України накриють дощі з грозами, а в центральних областях до +30: погода на сьогодні

Фото: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У частині України вдень та вночі 20 червня очікуються дощі з грозами. При цьому у центральних регіонах прогнозують спеку до +30 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.

Сьогодні в Україні мінлива хмарність.

Вночі місцями у Рівненській, Хмельницькій, Тернопільській, Черновицькій та Одеській областях, а вдень у північних, більшості західних та Вінницькій областях короткочасні дощі, грози. При цьому на решті території без опадів.

В Карпатах і Прикарпатті вночі та вранці місцями туман.

Температура вночі очікується на рівні 12-17°, на узбережжі морів та в Криму 18-21°; вдень 23-28°, у центральних областях до 30°; в Карпатах вночі 6-11°, вдень 16-22°.

Вітер переважно північно-західний, в південній частині північно-східний 5-10 м/с.

Погода в Києві

У Києві та області мінлива хмарність.

Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура у Києві вночі 16-18°, вдень 26-28°, по області вночі 13-18°, вдень 23-28°.

Погода у червні

Синоптики прогнозували, що погода в Україні в червні буде теплішою за норму на 1-1,5 градуса. Середня місячна температура варіюватиметься в діапазоні +18 +23 градусів.

За прогнозами, цього тижня погода в Україні також буде дощовою.

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