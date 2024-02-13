Частину України накриє туман та дощі: прогноз погоди на завтра

За прогнозом синоптиків, завтра буде хмарно. Також очікується невеликий дощ. Проте вночі у Хмельницькій, Чернівецькій, Житомирській та Вінницькій областях буде помірний дощ.

Вдень в західних областях місцями можливий дощ з мокрим снігом. Вночі у південно-східній частині, вдень на крайньому заході та сході країни без істотних опадів.

У центральних, південних та східних областях вночі та вранці місцями прогнозується туман.

Вітер північно-західний, на Лівобережжі - східний, 7-12 м/с.

Температура повітря у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях протягом доби коливатиметься від +1 до +6 градусів. Вдень на Закарпатті до +9. На решті території вночі +2 +7 градуси, а вдень +7 +12.

В Карпатах вночі очікується невеликий сніг, а вдень буде без опадів. Температура вночі та вдень становитиме 0 -5 градусів.

Погода в Києві та області

Завтра в столичному регіоні буде хмарно, також очікується невеликий дощ.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря по області протягом доби становитиме +1 +6 градусів, а у Києві - +3 +5.