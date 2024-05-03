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Частину Берліна накрив токсичний дим через пожежу на металургійному заводі

Фото: частину Берліна накрив токсичний дим 3 травня (berlin.de)
Автор: Наталія Юрченко

Потужна пожежа спалахнула на металургійному заводі у столиці Німеччини у п'ятницю, 3 травня. Частину Берліна накрив токсичний дим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Tagesspiegel та офіційний сайт Берліна.

Пожежа спалахнула на 

 

Нагадаємо, днями у Росії спалахнула масштабна пожежа. У Бурятії горів ліс, вогонь поширився на понад 100 гектарів.

Також нещодавно у Бразилії спалахнув недобудований 33-поверховий хмарочос. Ліквідовувати вогонь було складно, оскільки пожежа була на верхніх поверхах.

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БерлінПожежа