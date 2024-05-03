Частину Берліна накрив токсичний дим через пожежу на металургійному заводі

Нагадаємо, днями у Росії спалахнула масштабна пожежа. У Бурятії горів ліс, вогонь поширився на понад 100 гектарів.

Також нещодавно у Бразилії спалахнув недобудований 33-поверховий хмарочос. Ліквідовувати вогонь було складно, оскільки пожежа була на верхніх поверхах.

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