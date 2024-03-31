ua en ru
Нд, 31 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Частина Одеси залишилась без світла й водопостачання через аварію на підстанції

Неділя 31 березня 2024 12:39
UA EN RU
Частина Одеси залишилась без світла й водопостачання через аварію на підстанції Фото: Частина Одеси залишилась без світла й водопостачання через аварію на підстанції (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок аварії на одній із високовольтних підстанцій частина Одеси залишилась без енергозабезпечення та водопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міської ради Одеси.

Аварійне відключення сталось об 11:40. Внаслідок аварії на одній із високовольтних підстанцій без світла залишились жителі:

  • Хаджибейського та Київського районів;
  • частини Одеського району області.

"В ці хвилини ремонтні роботи тривають. Там, де це можливо, енергетики перезаживлять на резерв обʼєкти критичної інфраструктури та домівки", - пише міська рада.

У тому ж числі були знеструмлені деякі об'єкти "Інфоксводоканалу" та наявні резервні вводи до них. Через це було припинено водопостачання до:

  • Київського;
  • Хаджибейського районів Одеси.

Зокрема можливе зниження тиску у Приморському районі.

"Після усунення аварії енергетиками та забезпечення електропостачання, буде відновлено подачу води", - додає міськрада.

Ракетний обстріл 31 березня

Цієї ночі, 31 березня, російські терористи атакували Україну:

  • 14-ма крилатими ракетами Х-101/Х-555;
  • 11-ма ударними БпЛА типу "Шахед";
  • балістичною ракетою "Іскандер-М";
  • керованою авіаційною ракетою Х-59.

До відбиття нападу були залучені зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація Повітряних сил, мобільні вогневі групи, а також засоби радіоелектронної боротьби.

Загалом вдалось знищити 18 повітряних цілей.

Під час атаки в Одеській області сталась пожежа на одному з енергетичних об'єктів куди впали уламки збитого БпЛА.

У тому ж числі в Одесі, через обмеження подачі електроенергії, припинили роботу електротранспорту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса
NEWS
Одеса без світла, а у Львівській області є жертва: наслідки нічної атаки
Одеса без світла, а у Львівській області є жертва: наслідки нічної атаки
DAILY
Геть від Москви. Як Вірменія бере курс на ЄС та якою може бути реакція Росії
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Геть від Москви. Як Вірменія бере курс на ЄС та якою може бути реакція Росії