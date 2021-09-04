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Часть полицейских уже наказана: в МВД Польши рассказали о расследовании убийства украинца

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Суббота 04 сентября 2021 14:55
Часть полицейских уже наказана: в МВД Польши рассказали о расследовании убийства украинца Фото: в Польше рассказали об обстоятельствах убийства украинца (Getty Images)
Автор: Инна Собора

В Министерстве внутренних дел Польши сообщили о расследовании обстоятельств смерти украинца после избиения полицейскими. Часть из них уже якобы наказали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

По словам вице-министра МВД Мацея Вонсика, сейчас расследуются два инцидента по факту превышения служебных полномочий полицией. В результате действий полицейских во Вроцлаве скончался 25 - летний гражданин Украины, а в Любине-34-летний поляк.

"Уже есть реакция. В Любине началось прокурорское следствие, и я убежден, что оно поможет выяснить обстоятельства этого дела. Там есть разные свидетельства. Если говорить о ситуации с вытрезвителя, то часть полицейских уже наказаны", - сказал вице-министр.

Ранее сообщалось, что в Польше в июле этого года во время задержания полицейскими умер 25-летний гражданин Украины Дмитрий Никифоренко.

Полицейские вместе с работниками вытрезвителя били украинца и душили, хотя на видеозаписях видно, что он вел себя не агрессивно. Вследствие этого он умер.

Сегодня стало известно, что Украина направила Польше ноту с просьбой провести беспристрастное расследование.

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